Czarnecki: Sędzia w stanie spoczynku, donosicielka w stanie aktywnym

– Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku, ale donosicielką w stanie aktywnym. Taka tradycja sięga średniowiecza, błagali wtedy także Niemcy o posiłki zbrojne, "żeby było, tak jak było". Reforma sądownictwa jest zgodna z wolą Polaków – stwierdził europoseł PiS Ryszard Czarnecki w czasie programu "Woronicza 17". Goście Michała Rachonia dyskutowali m. in. na temat burzy wokół reformy Sądu Najwyższego.W piątek Gersdorf wygłosiła wykład w niemieckim Karslruhe nt. stanu prawa w Polsce. Mocno krytycznie wypowiedziała się o obecnej sytuacji w Polsce i stwierdziła, że będzie "prezesem na uchodźstwie".W czasie dyskusji na antenie TVP Info, nie zabrakło odniesień historycznych. – Cały czas patrzymy na tych sędziów, którzy biegają na demonstracje KOD. Reforma to wewnętrzna sprawa Polski, jeśli Niemcy mówią, że "biorą odpowiedzialność za Polskę", to ja to znam – także Prusy brały odpowiedzialność za Polskę i były rozbiory – powiedział Czarnecki.