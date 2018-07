KRRiT zajmie się słowami dziennikarza TVN24 o policji

To reakcja na wniosek złożony przez wicepremiera Piotra Glińskiego. Wystąpił on do KRRiT o opinię dotyczącą niedawnej sytuacji, jaka miała miejsce na antenie TVN24. Wicepremier przekonuje, że Marek Przybylik, dziennikarz prowadzący "Szkło kontaktowe" nawoływał policję do wypowiedzenia władzy posłuszeństwa.



Chodzi o te słowa nt. policjantów: „Przedwczoraj, czy kilka dni temu, usłyszałem, że policjanci walczą o swoje, ale to niech walczą nie z demonstrantami, niech walczą o swoje z politykami”.



Szef KRRiT Witold Kołodziejski poinformował, że Rada zacznie postępowanie w tej sprawie, być może z urzędu, nawet jeśli nie trafi do niej formalna skarga na wypowiedź prowadzącego "Szkło kontaktowe". Podstawą prawną będzie art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym treści w mediach nie mogą m.in. propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym.



Co na to TVN24? Stacja zabrała głos na Twitterze, komentując bezpośrednio zarzuty wicepremiera Glińskiego.