"Czy TVN to telewizja informacyjna, czy narzędzie w rękach opozycji?". Wybranowski zapowiada najnowsze "Do Rzeczy"

– Kilka dni temu jeden z prezenterów stacji TVN wezwał funkcjonariuszy policji, by wypowiedzieli posłuszeństwo polskiemu rządowi. De facto oznacza to, że oczekuje od nich wypowiedzenia posłuszeństwa państwu polskiemu. Czy telewizje TVN i TVN24 są jeszcze telewizjami informacyjnymi, czy też stały się narzędziem w rękach opozycji. A może same stały się opozycją wyręczającą nieudolną Platformę i Nowoczesną? – mówi Wojciech Wybranowski, zachęcając do zapoznania się najnowszym numerem "Do Rzeczy", który dostępny będzie w kioskach już od najbliższego poniedziałku.