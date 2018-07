Polacy nie chcą "prezydenta Tuska"? Intrygujący sondaż

Czy Donald Tusk powinien startować w wyborach prezydenckich w 2020 roku? – tak brzmiało pytanie zadane Polakom przez portal rp.pl.

43 proc. respondentów odpowiedziało negatywnie na tak zadane pytanie. Zwolenników startu Tuska w wyborach w 2020 roku jest mniej o 4 proc. 39 proc. ankietowanych popiera taki pomysł. 18 proc. badanych nie ma wyrobionego zdania w tej kwestii.

Co ciekawe najwięcej przeciwników były premier ma wśród ludzi młodych. Aż 51 proc. pośród osób, które nie chcą, aby Tusk został prezydentem, jest poniżej 25 roku życia.

Sam przewodniczący Rady Europejskiej był kilkanaście dni temu zapytany o powrót do polskiej polityki. Tusk nie chciał jednak mówić o konkretach. – Gdyby Jarosław Kaczyński zdecydował się kandydować w wyborach prezydenckich, to stanął bym do takiego pojedynku – podkreślił.

Badania dla portalu rp.pl przeprowadziła agencja Sw Research