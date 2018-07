Ukraińcy napadli na kantor. Szybę zniszczyli młotami

Do napadu doszło w nocy z 15 na 16 lipca. Do całodobowego kantoru wtargnęło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Szybę, która dzieliła kasjerkę od klientów, próbowali sforsować młotami wyburzeniowymi. Nie rozbili jej całkowicie, ale przez powstałą przestrzeń zabrali znaczną kwotę pieniędzy.

"Wszystko wskazywało na to, że za napadem może stać dwóch obywateli Ukrainy w wieku 41 i 43 lat. Kwestią czasu pozostawało zatem ich fizyczne zatrzymanie. Informacja ta trafia do służb mundurowych w całym kraju" – czytamy w komunikacie lubuskiej policji.

Ukraińcy wpadli na przejściu granicznym w Dołhobyczowie podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy. Po sprawdzeniu okazało się, że to sprawcy napadu na kantor w Żarach. Obaj usłyszeli zarzut związany z rozbojem z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi im od 3 do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu trafili do aresztu na trzy miesiące.