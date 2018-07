Mucha: Ufam, że referendum w sprawie zmiany konstytucji się odbędzie

Minister Paweł Mucha odniósł się do publikacji „Rzeczpospolitej”, wg której Senat na pewno nie zgodzi się na referendum konsultacyjne w sprawie zmian w konstytucji, o którego zorganizowanie wnioskował prezydent RP, Andrzej Duda.

– Jedne tytuły prasowe mówią, że Senat odrzuci pomysł referendum, inne, że przeciwnie – dyskusja jest już rozstrzygnięta i referendum zostanie zarządzone – mówi Paweł Mucha w rozmowie z DoRzeczy.pl.

Jak zaznacza, wszystko zależy do senatorów. – Jutro będzie dyskusja w Senacie, najpierw w komisji ustawodawczej, potem na posiedzeniu plenarnym Senatu. Głosowanie albo jutro, albo w środę. Ze spokojem czekam na jego przebieg. Ufam, że senatorowie decyzję popierającą referendum podejmą – mówi prezydencki minister.

– Nie ulega dla mnie wątpliwości, że inicjatywa prezydencka służy temu, by oddać głos Polakom. By mogli wypowiedzieć się w sprawie konstytucji. Chodzi o pytania o to, czy konstytucję w ogóle zmieniać, a także o takie sprawy jak choćby to, czy chcemy system gabinetowy, czy prezydencki. To są kluczowe tematy, ważne, by wypowiedział się w ich sprawie naród – zaznacza Paweł Mucha.

Wiceszef kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy został też zapytany o to, dlaczego w pytaniach prezydenta nie ma poruszonej kwestii ochrony życia. Spór o wpisanie jej do konstytucji budził kiedyś spore emocje obywateli.

– Przez rok prowadziliśmy debatę, pytaliśmy, jakie sprawy są dla Polaków ważne. Były ankiety, wypowiedzi kierowane do nas na piśmie i drogą mailową. Chodziło nam o głos Polaków. Jeśli chodzi o ochronę życia, to Trybunał Konstytucyjny już się w tej sprawie wypowiedział, również w tej kadencji do TK skierowany został wniosek w sprawie ochrony życia – tłumaczy minister.

Natomiast samo referendum ma służyć uruchomieniu dyskusji. Najpierw referendum konsultacyjne, po nim kolejne czynności łącznie z wystąpieniem przez prezydenta z inicjatywą zmiany konstytucji – podsumowuje Paweł Mucha.

