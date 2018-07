Były doradca Trumpa buduje koalicję na Eurowybory. Prawica przeciwko Merkel?

Wg gazety, Bannon zamierza stworzyć fundację The Movement, której celem ma być jednoczenie organizacji prawicowych i narodowych w Europie. Formacje te miałyby startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego pod hasłem walki z Angelą Merkel.

Bannon ma kontakty z Marine Le Pen z francuskiego Frontu Narodowego, brytyjskimi zwolennikami Brexitu, ostatnio miał się spotkać z premierem Węgier Victorem Orbanem – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

FAZ pisze, że ostatnie rozmowy Trumpa z Putinem i dziwne słowa podczas wspólnej konferencji paradoksalnie mogą zaszkodzić projektowi. Mieszkańcy krajów Europy Środkowej, choć podoba im się konserwatyzm Trumpa, są bardzo sceptyczni wobec wszelkiej współpracy z Rosją.

Jak pisze FAZ, Fundacja Bannona z siedzibą w Brukseli ma wspierać prawicowe partie w Europie. Wsparcie polegać ma na dostarczaniu politycznych pomysłów i wspieraniu kampanii. Cel, to wprowadzenie do Parlamentu Europejskiego dużej liczby europosłów, którzy mieliby stworzyć własną frakcję. Miałaby to być 1/3 deputowanych.

Czytaj także:

Trump przedstawił swoich najbliższych współpracownikówCzytaj także:

Opóźnienie ekshumacji na Wawelu i najbliżsi doradcy Trumpa