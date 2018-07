Jest akt oskarżenia przeciwko wiceszefowi MSW z okresu PRL

Zarzuty dla byłego wiceszefa MSW z okresu PRL dotyczą bezprawnego pozbawienia wolności opozycjonisty w latach 50-tych.

"Jako wicedyrektor byłego Departamentu VII Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, działając w strukturach systemu państwa totalitarnego posługującego się na wielką skalę terrorem dla realizacji celów politycznych i społecznych, od sierpnia 1954 roku do sierpnia 1955 roku Ryszard M. nie dopełniał obowiązków w zakresie kontroli zasadności i terminowości podejmowanych czynności procesowych w śledztwie przeciwko Bogusławowi H. Skutkowało to bezprawnym pozbawieniem wolności pokrzywdzonego przez okres prawie 10 lat" – czytamy w komunikacie IPN.

Instytut podkreśla, że Bogusław H. pozostawał w warunkach izolacji pod zarzutami działania w strukturach organizacji "Miecz i Pług" oraz współpracy z "hitlerowskimi władzami bezpieczeństwa na odcinku fizycznego wyniszczenia działaczy organizacji lewicowych".

"Do zwolnienia pokrzywdzonego z więzienia, w stanie inwalidztwa, doszło po jego uniewinnieniu przez Sąd Najwyższy" – napisano w oświadczeniu IPN.

Oskarżony Ryszard M. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych przestępstw. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.