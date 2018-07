Schetyna o wycofaniu poparcia dla Ujazdowskiego: Wyraźny i konkretny krok w tył

Start Kazimierza Michała Ujazdowskiego na prezydenta Wrocławia miał być dowodem na to, że Platforma Obywatelska jest ugrupowaniem otwartym na wiele środowisk, od lewicy po konserwatystów. PO poświęci jednak kandydaturę Ujazdowskiego, ponieważ kandydad budził sprzeciw Nowoczesnej.

Strategiczny krok w tył

– Regionalnym władzom Nowoczesnej i Platformy przedstawimy propozycje Koalicji Obywatelskiej we wszystkich powiatach Dolnego Śląska, a także we wszystkich ośmiu miastach prezydenckich. Ta współpraca we wszystkich powiatach będzie skutkować listą Koalicji Obywatelskiej do rad powiatów, natomiast osiem prezydenckich miast dzielimy w wariancie 5-3. (…) Kandydatów na trzech miast wskaże Nowoczesna, pięciu Platforma – mówił Schetyna podczas konferencji prasowej we Wrocławiu. Polityk podkreślił też, że obecnie KO jest projektem strategicznym i „najważniejszym dla skutecznego zjednoczenia opozycji”.

– Dzisiaj, żeby ta koalicja mogła zmaterializować się we Wrocławiu, musimy jako nasze dwie partie, współpracuje ze sobą od miesięcy, zrobić wyraźny i konkretny krok w tył. W wypadku Platformy to konieczność wycofania poparcia dla Kazimierza Ujazdowskiego, naszego kandydata, zgłoszonego przez struktury regionalne, a dla Nowoczesnej opuszczenie dotychczasowej koalicji, w której funkcjonuje we Wrocławiu – dodał Schetyna.

Kogo poprze koalicja?

Towarzysząca Schetynie na konferencji lider Nowoczesnej – Katarzyna Lubnaur, poinformowała natomiast, że obecnie rozpatrywana jest kandydatura Jacka Sutryka. – Mowa jest również o Michale Jarosie – dodała Lubnauer.

– Wybierzemy kandydata, który będzie kandydował z Koalicji Obywatelskiej, będzie najlepszy dla Wrocławia, który będzie dawał gwarancję, że we Wrocławiu na pewno nie będzie rządził PiS – podkreśliła lider Nowoczesnej.

Czytaj także:

PO wystawiła „konserwatystę” Ujazdowskiego we Wrocławiu. Już go nie popiera