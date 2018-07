"Nie chcę z tą kobietą mieć nic wspólnego". Gawłowski wyrzucił prostytutkę ze swojego mieszkania

W maju media obiegła informacja, że w mieszkaniu, które należy do posła Stanisława Gawłowskiego, swoje usługi świadczą prostytutki. Portal Onet.pl dotarł do lokatorki, która w mieszkaniu polityka spotykała się z mężczyznami. – To było po cichu robione i nie wydałoby się, gdyby nie afera wokół pana Gawłowskiego. Zaczęto węszyć, zaczęto dociekać i tak się stało, jak się stało – mówiła kobieta. Lokatorka przekonywała, że nie prowadzi żadnej agencji towarzyskiej, a jedynie spotyka się z mężczyznami na "sponsoring". – Proszę pana, to jest zwykła "domówka", a nie żadna agencja. Wie pan, jak wygląda agencja… – mówiła do dziennikarza. Polityk PO przebywał wówczas w areszcie w związku z zarzutami korupcyjnymi. W lipcu wyszedł na wolność po wpłaceniu 500 tys. zł kaucji.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że Gawłowski podjął decyzję o rozwiązaniu umowy najmu z kobietą, która wraz z koleżanką w jego mieszkaniu świadczyła usługi seksualne.

– Mój pełnomocnik prawny rozwiązał umowę najmu z panią, która wynajmowała od nas mieszkanie. Miała trzymiesięczny okres wypowiedzenia, po naszej interwencji wyprowadziła się po miesiącu od rozwiązania umowy. Mieszkanie od czerwca stoi puste, nie wynajmujemy nikomu. Ja z tą panią nigdy się nie widziałem i co jeszcze raz podkreślę, nie wiedziałem, że świadczy usługi „wątpliwie moralne” – powiedział portalowi Stanisław Gawłowski. Jak dodał, podczas wynajmu została uszkodzona lodówka i inne sprzęty domowe. – Będziemy je naprawiać i wymieniać we własnym zakresie. Nie chcę z tą kobietą mieć nic wspólnego – oświadczył.

