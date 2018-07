Jakubiak ostro o protestujących: Oni marzą o tym, żeby dostać pałą przed kamerą

– Oni marzą o tym, żeby dostać pałą przed kamerą – dodawał.

Podczas programu "Wydarzenia i Opinie" w Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy posłem Nowoczesnej Piotrem Misiło a przedstawicielem ugrupowania Kukiz'15 Markiem Jakubiakiem.

Jakubiak ostro potępił zachowanie osób demonstrujących pod Sejmem, wskazując, że wielu z nich prowokuje policję, a także celowo udaje poszkodowanych, żeby w obiektywach kamer wydarzenia prezentowały się bardziej dramatycznie, niż w rzeczywistości.

Na argumenty posła Nowoczesnej, który ocenił, że policja zachowuje się agresywnie i nie przypomina to standardów demokratycznych, Jakubiak stwierdził, że "powinien pojechać do Francji, krzyknąć coś na prezydenta Macrona i wtedy zobaczyłby prawdziwą demokrację".

– Wysyłam was wszystkich do Francji. Jedźcie tam i zobaczcie, jak wygląda tam demokracja. Jakby pan stał i krzyczał obelgi pod adresem prezydenta Macrona, to dostałby pan pałą od policji – stwierdził, dodając, że polska policja zachowuje się zgodnie z przepisami i nie nadużywa swojej władzy wobec manifestujących.

– Nie po raz pierwszy widzę, że marzy się panu powrót do PRL-u i socjalizmu – skomentował słowa Jakubiaka Misiło.

