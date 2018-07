Co z referendum ws. konstytucji? Dziś Senat zajmie się wnioskiem prezydenta

Podczas rozpoczynającego się dziś czterodniowego posiedzenia Senatu rozpatrzony zostanie wniosek Andrzeja Dudy dotyczący referendum konsultacyjnego ws. nowej konstytucji. Z informacji podanych przez RMF FM wynika, że przed rozpoczęciem posiedzenia senatorowie Prawa i Sprawiedliwości spotkają się ze ścisłym kierownictwem partii.

Wciąż nie wiadomo jaka zapadnie w tej sprawie decyzja. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan przyznał wczoraj, iż jest sceptyczny co do terminu zaproponowanego przez prezydenta. – Z dwóch powodów. Po pierwsze - to okrągła, setna, rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Po drugie - są wątpliwości zgłaszane przez PKW – tłumaczył. Pytany jak zamierza w tej sprawie zagłosować, odparł: "W takich sprawach często obowiązuje dyscyplina partyjna. (...) Jest to sprawa ważna i nie jest to wybór sumienia, więc wydaje mi się, że będzie dyscyplina".

Z wczorajszych doniesień "Rzeczpospolitej" wynika, że takich głosów jest w Prawie i Sprawiedliwości więcej. Według dziennika, Senat odrzuci wniosek prezydenta o zorganizowanie referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji. „Rzeczpospolita” przypomniała, że już słowa rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek świadczą o tym, że wniosek o referendum zostanie odrzucony. – Musimy brać pod uwagę to, co mówiła Państwowa Komisja Wyborcza (…) termin 10–11 listopada utrudni lub uniemożliwi przeprowadzenie referendum – mówiła.

W podobnym duchu w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” wypowiadał się prezes PiS, Jarosław Kaczyński. „Jeśli senatorowie PiS odrzucą wniosek prezydenta – a wszystko na to wskazuje – to zapewne tłumaczeniem będzie właśnie termin i jego nałożenie się z obchodami 100-lecia niepodległości” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Senat nie może wniosku głowy państwa zmodyfikować, może go jedynie odrzucić bądź przyjąć.

W ubiegły piątek prezydent skierował swój wniosek do Senatu. Wcześniej zaprezentował pytania, na jakie mieliby odpowiedzieć Polacy:

1. Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem nowej Konstytucji, uchwaleniem zmian w Konstytucji z 1997 roku czy pozostawieniem jej bez zmian.



2. Czy jest Pan/Pani za unormowanie w Konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek miliona obywateli, oraz, żeby wynik był wiążący, gdy weźmie z nim udział 30 proc. uprawnionych.



3. Czy jest Pani/Pan za:



– systemem prezydenckim,



– systemem gabinetowym oraz wyborem prezydenta przez zgromadzenie narodowe,



– utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej?



4. Czy jest Pan/Pani za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP w jednomandatowych okręgach wyborczych, wielomandatowych okręgach wyborczych, czy przy połączeniu obu tych metod?



5. Czy jest Pan/Pani za podkreśleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł państwowości polskiej oraz kultury i tożsamości Narodu Polskiego?



6. Czy jest Pan/Pani za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej i NATO z poszanowaniem zasad suwerenności państwa oraz nadrzędności Konstytucji RP jako nadrzędnego aktu prawnego?



7. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?



8. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny (takich jak świadczenia z programu 500+) oraz uprawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku?



9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony: pracy jako fundamentu gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury, nabywanego w ustawowo określonym wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)?



10. Czy jest Pani/Pan za uregulowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?