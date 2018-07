KRRiT: Postępowanie z urzędu ws. słów dziennikarza TVN24

To reakcja na wniosek wicepremiera Piotra Glińskiego. Wystąpił on do KRRiT o opinię dotyczącą niedawnej sytuacji, jaka miała miejsce na antenie TVN24. Wicepremier przekonuje, że Marek Przybylik, dziennikarz prowadzący "Szkło kontaktowe" nawoływał policję do wypowiedzenia władzy posłuszeństwa.



Chodzi o te słowa nt. policjantów: „Przedwczoraj, czy kilka dni temu, usłyszałem, że policjanci walczą o swoje, ale to niech walczą nie z demonstrantami, niech walczą o swoje z politykami”.



– Jak dotąd, prof. Piotr Gliński nie zwrócił się bezpośrednio do KRRiT. Mimo to, wystąpimy jednak do TVN o nagranie oraz odniesienie się do zarzutów opublikowanych przez wicepremiera Piotra Glińskiego na Twitterze – mówi portalowi Wirtualne MeidaTeresa Brykczyńska, rzecznik prasowa KRRiT. KRRiT nie otrzymała żadnej skargi na treść nadawanego w piątek na antenie TVN24 programu – ani od ministra kultury, ani od prywatnej osoby. Jak wskazują Wirtualne Media, zapadła już decyzja, czy postępowanie wyjaśniające w tej sprawie będzie prowadzone z urzędu. Tak się stanie, a powodem tego mają być publikacje prasowe oraz wpis Glińskiego na Twitterze.