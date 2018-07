Trzaskowski pod Senatem: Jak nie będzie niezależnych sądów, pisowcy będą mieli glejt na bezkarność

Poseł PO Rafał Trzaskowski przemówił do tłumu podczas protestu pod hasłem "Jedź pod Senat, Polsko!" zorgranizowanego przez Ogólnopolski Strajk Kobiet przed Senatem. Protest to sprzeciw wobec wprowadzenia do porządku obrad projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

– Najważniejsze jest to, że dzisiaj PiS próbuje dopchnąć tę swoją fantastyczną reformę, która ma nas pozbawić tego, co najważniejsze. Kolejnej niezależnej instytucji, ponieważ oni mają awersję do wszystkiego, co niezależne. My musimy o tym rozmawiać ze wszystkimi, z naszymi przyjaciółmi, rodzinami, co oznacza brak niezależnych sądów – nawoływał Trzaskowski.