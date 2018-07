Nominacje do nagrody FIFA. Nie ma Lewandowskiego, jest były trener Legii

Po fatalnym występie na mundialu kolejna nienajlepsza informacja na temat Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski nie znalazł się na liście nominowanych do nagrody FIFA The Best. W kategorii najlepszy trener nominowany został za to selekcjoner reprezentacji Rosji, Stanisław Czerczesow.

Ten rok nie należy do udanych w karierze Roberta Lewandowskiego. W roku ubiegłym kapitan reprezentacji Polski i as ataku Bayernu Monachium grał kapitalnie. Reprezentację Polski wprowadził na mistrzostwa świata, strzelał na zawołanie w spotkaniach Ligi Mistrzów i Bundeslidze. Runda wiosenna była już jednak dużo słabsza. „Lewy” nadal strzelał dużo – w reprezentacji i klubie. Ale w reprezentacji do siatki trafiał w meczach towarzyskich, a w Bayernie w spotkaniach ligowych (został królem strzelców Bundesligi). W Lidze Mistrzów ze skutecznością polskiego piłkarza było już dużo gorzej. Całości dopełnił fatalny występ na mundialu w Rosji, gdzie Lewandowski był jednym ze słabszych w beznadziejnie grającej polskiej ekipie. W efekcie piłkarz, uznawany za jednego z najlepszych napastników na świecie nie znalazł się na liście nominowanych do nagrody FIFA. Nominację uzyskał za to… były trener Legii Warszawa. Stanisław Czerczesow doprowadził reprezentację Rosji do ćwierćfinału mistrzostw świata w Rosji. Z Legią przed dwoma laty wywalczył mistrzostwo i puchar Polski. Nominowani w kategorii najlepszy piłkarz: Cristiano Ronaldo (Portugalczyk/Real Madryt, ob. Juventus Turyn), Kevin De Bruyne (Belg/Manchester City), Antoine Griezmann (Francuz/Atletico Madryt), Eden Hazard (Belg/Chelsea Londyn), Harry Kane (Anglik/Tottenham Hotspur), Kylian Mbappe (Francuz/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentyńczyk/ FC Barcelona), Luka Modrić (Chorwat/Real Madryt), Mohamed Salah (Egipcjanin/FC Liverpool), Raphael Varane (Francuz/Real Madryt). Nominowani w kategorii najlepszy trener: Massimiliano Allegri (Włoch/Juventus FC); Stanisław Czerczesow (Rosjanin, Reprezentacja Rosji); Zlatko Dalić (Chorwat, Reprezentacja Chorwacji,); Didier Deschamps (Francuz/Reprezentacja Francji); Pep Guardiola (Hiszpan/Manchester City FC); Jürgen Klopp (Niemiec/Liverpool FC); Roberto Martínez (Hiszpan/Reprezentacja Belgii); Diego Simeone (Argentyńczyk/Atlético Madryt); Gareth Southgate (Anglik/Reprezentacja Aglii); Ernesto Valverde (Hiszpan/FC Barcelona); Zinédine Zidane (Francuz/Real Madryt CF). Czytaj także:

