Nowy Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Poprzedni odwołany po śmierci funkcjonariusza

– Panią Generał cechują ogromne doświadczenie zawodowe oraz wysoki etos pracy. Mogliśmy się o tym przekonać choćby w czasie Pani służby w Warszawie. Jestem przekonany, że Pani Generał jest najlepszą osobą na stanowisko lubuskiego komendanta Policji. Zawsze będzie dla Was doskonałym przykładem funkcjonariusza – powiedział szef MSWiA.

Minister Joachim Brudziński nawiązał również do wydarzeń, które doprowadziły do zmiany na stanowisku komendanta wojewódzkiego. – Zawsze będę stał za Wami murem w sytuacji, gdy jesteście atakowani. Jest to dla mnie oczywistością. Jednakże pamiętajcie, że w formacji nie ma miejsca dla tych, którzy swoim postępowaniem godzą w etos i honor funkcjonariusza – podkreślił.

Minister Brudziński w czerwcu podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska lubuskiego komendanta wojewódzkiego Policji, inspektora Jarosława Janiaka oraz jego zastępcy, podinspektora Piotra Fabijańskiego. Cała sprawa ma związek ze śmiercią funkcjonariusza po odprawie kadry Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Spotkanie z lubuskimi policjantami było także okazją do złożenia życzeń z okazji Święta Policji. – Wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym lubuskiej Policji przekazuję wyrazy szacunku oraz podziękowania za odpowiedzialną i nierzadko trudną służbę – powiedział szef MSWiA.

W czasie uroczystości minister Joachim Brudziński wręczył 29 wyróżniającym się funkcjonariuszom medale „Za długoletnią służbę”, a także akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. - Dziękuję za służbę, dzięki której Polska jest krajem bezpiecznym, co w dzisiejszym świecie jest wartością bezcenną. Serdecznie dziękuję także Waszym rodzinom, za codzienne wsparcie, które od nich otrzymujecie. Macie powody do dumy - podsumował minister Joachim Brudziński.

