"Wasza postawa budzi szacunek całego demokratycznego świata". Podziękowania Gersdorf

Oświadczenie można przeczytać na stronie Sądu Najwyższego, a prof. Małgorzata Gersdorf występuje jako urzędują I prezes instytucji. Zgodnie z obowiązującą ustawą o SN, jest ona sędzią w stanie spoczynku.Gersdorf wskazuje, że "Od szeregu miesięcy mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na sądownictwo, w tym na Sąd Najwyższy. Podważane są konstytucyjne zasady trójpodziału władzy, odrębności władzy sądowniczej i niezależności sądów. Wprowadzane zmiany legislacyjne zmierzają do ostatecznego zdominowania sądownictwa przez władzę wykonawczą. Działania te są prowadzone lub inicjowane

przez organy państwa".

W tym kontekście, prof. Gersdorf dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w ten obywatelski protest". "Pragnę podziękować wszystkim, którym nie jest obojętny stan polskiego sądownictwa. Sądownictwo to wymaga rzeczywistej modernizacji i zmian na miarę oczekiwań społeczeństwa, a od bez mała trzech lat spotyka się wyłącznie ze zmianami kadrowymi zmierzającymi do uzyskania przez rządzącą większość wpływu na działania sądów, wpływu który przekracza wyznaczone Konstytucją RP granice. Podejmowane w różnych formach działania zmierzające do obrony konstytucyjnych pryncypiów budzą szacunek. Są wolne od przemocy, najczęściej zdystansowane od bieżącej polityki, świadczą o dojrzałości i odwadze. Za istotny uważam głos sędziów występujących publicznie w obronie niezależności sądownictwa. Zabieranie przez nich głosu w pełni odpowiada wymogom etyki zawodowej i świadczy o poczuciu odpowiedzialności za polskie państwo" – czytamy w oświadczeniu.

"Dziękuję Wam wszystkim, Wasza postawa jest ważna i budzi szacunek nie tylko mój i sędziów, ale całego demokratycznego świata" – tak swoje podziękowanie kończy Małgorzata Gersdorf.