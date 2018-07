Andruszkiewicz śmieje się z protestu pod Senatem. "Jako 20-latek w Białymstoku mobilizowałem więcej osób"

"Kilkaset osób w Warszawie, jedna z telewizji nazywa "sprzeciwem obywateli wobec rządu". Błagam. Jako 20-latek mobilizowałem w znacznie mniejszym Białymstoku więcej osób na protesty przeciwko PO – i to bez pieniędzy czy mediów. Skończcie już ten swój propagandowy cyrk" – czytamy we wpisie posła Andruszkiewicza.

Protest pod Senatem to sprzeciw wobec wprowadzenia do porządku obrad projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Wśród manifestujących pojawiają się politycy opozycji, do zgromadzonych przemówił m.in. Rafał Trzaskowski z PO.