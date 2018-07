Olszewski o referendum: Nieszczęśliwy pomysł

– To nieszczęśliwy i nieprzemyślany pomysł. Tym bardziej, że chce się go połączyć z rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości. Karkołomna propozycja. Nie tylko nasze elity nie są przygotowane do debaty o zmianie konstytucji, ale również społeczeństwo, co pokazują choćby wybory, do których idzie mniejszość uprawnionych do głosowania. Wciąż mamy demokrację na pół pary – powiedział były premier w rozmowie z "Rzeczpospolitą".



Jak dodał, "referendum konstytucyjne byłoby klęską. Niska frekwencja skompromitowałaby inicjatywę głowy państwa. Obawiam się również o jakość odpowiedzi". Olszewski ocenił, że rezygnacja prezydenta z inicjatywy wcale nie musi oznaczać klęski. "Prezydent może wrócić do pomysłu zmiany konstytucji w innym terminie, po następnych wyborach. Zawieszając ideę referendum, z zapowiedzią powrotu do niej w stosowniejszym czasie, prezydent wykaże się odpowiedzialnością polityczną. Nie musi być mowy o porażce Andrzeja Dudy" – wskazał polityk w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem.