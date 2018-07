"Mnie Niemcy pytają: co wy wyrabiacie z Holokaustem". Szczerba musi się tłumaczyć na wakacjach

Podczas jednego z wieców opozycji poseł Szczerba tłumaczył, że przebywając na wakacjach musi się nieustannie tłumaczyć za rządzących.

– Mnie pytali Włosi, Niemcy, akurat to nie są te narody, które powinny chwalić się swoją aktywnością w II wojnie światowej, [pytali - red.] "co wy wyrabiacie z Holokaustem, co wy robicie z ustawą o IPN" – przemawiał poseł.

Zdaniem Szczerby Polska nawet w 10 lat nie odrobi tego. Poseł podkreślił jednak, że na proteście są zgromadzeni ludzie, którzy "wierzą, że Polska będzie wreszcie normalnym krajem, jakim była jeszcze 3 lata temu".

