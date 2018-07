Kolejna akcja CBA. W tle utytułowany klub piłkarski

Zatrzymania dotyczą śledztwa ws. wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w majątku spółki Polské Uhli a.s., której jedynym akcjonariuszem jest spółka Węglokoks S.A. Czeska spółka, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A., zajmuje się sprzedażą węgla na rynkach Czech i Słowacji.

Zdaniem CBA i śledczych, materiał dowodowy zebrany w toku postępowania wskazuje na to, że podejrzani w latach 2014 i 2015 podejmowali działania, które doprowadziły między innymi do wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w majątku spółki Polské Uhli a.s. Do popełnienia przestępstw doszło w związku z pożyczkami udzielonymi niewypłacalnemu klubowi sportowemu Ruch Chorzów S.A.

Zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty.