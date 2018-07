Jeśli chodzi o Kołobrzeg zakaz kąpieli obowiązuje dla całej gminy. Zakaz kąpieli obowiązuje też w Ustroniu Morskim. Trudna sytuacja jest też na Półwyspie Helskim, gdzie zakaz kąpieli obowiązuje w Kuźnicy, Jastrzębiej Górze, czy Juracie.

Zakaz kąpieli obowiązuje też na ponad dwudziestu plażach nad Zatoką Gdańską – od Gdyni Babich Dołów do Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku. Sinice do bakterie, których tzw. zakwit jest charakterystyczny podczas wysokich temperatur. Sanepid na Pomorzu apeluje do turystów, aby przed wybraniem się na plażę, sprawdzić czy dane kąpielisko nie jest aktualnie zamknięte. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana i wywieszenie czerwonej flagi możliwe jest w każdej chwili.

Za odpowiednie oznaczenie kąpieliska odpowiedzialni są jego administratorzy, a w razie niedostosowania się do tego obowiązku grozi kara do 50 tysięcy złotych. Kąpiel w wodzie skażonej sinicami grozi ostrą reakcją skórną, a także zatruciem pokarmowym w przypadku przypadkowego napicia się wody. Charakterystyczną cechą wody skażonej sinicami jest jej zabarwienie na zielono.

