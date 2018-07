Kolejna propozycja ws. referendum. Odbędzie się w przyszłym roku?

Wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha przedstawił dzisiaj Senacie projekt postanowienia Andrzeja Dudy o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawie kierunków zmian Konstytucji. Proponowana data referendum to 10-11 listopada br.

Referendum w przyszłym roku?

– Mam nadzieję, że jeśli wniosek o referendum zostanie odrzucony, Senat nie porzuci prezydenta, a zgodnie ze swoimi możliwościami i prerogatywami, stanie się współtwórcą tego, co będzie przedmiotem dalszych rozważań razem z prezydentem – mówił senator PiS, Jan Żaryn.

– Tak żeby wspólnie przygotować być może lepszy wariant pytań referendalnych, ale na pewno – mam nadzieję – że wzajemnie nie opuścimy rąk, tylko staniemy do tego, by referendum naprawdę konstytucyjne zaistniało. Myślę, że taką datą, która byłaby bardzo dobrą i graniczną jednocześnie dla prac nad tym alternatywnym wariantem, to znowu data, która będzie oczywiście wywoływała lawinę komentarzy, bo jak to tego dnia, przecież zupełnie inne sprawy są, ważne i ważniejsze, czyli 2-3 maja 2019 roku – dodał senator.