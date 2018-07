Jaki: Kolejny warszawski radny PO przechodzi do PiS

To nie pierwszy radny PO, który zmienił ugrupowanie. 11 lipca informowaliśmy, że Jolanta Kasztelan, warszawska radna Platformy Obywatelskiej zdecydowała się przejść do PiS-u. – Przechodzę do klubu PiS z Platformy z wielu powodów. Jednym z najważniejszych jest to, że nie mogę się zgodzić na Rafała Trzaskowskiego, który nie chce rozliczenia się ratusza z afery reprywatyzacyjnej. Uważam, że pan Patryk Jaki jest jedyna szansą na uczciwą Warszawę. Apeluję do wszystkich wyborców Platformy Obywatelskiej, aby poparli Patryka Jakiego – mówiła na konferencji.

Dziś, jak poinformował Patryk Jaki, szeregi PO opuścił kolejny radny z Warszawy.