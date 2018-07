Środa chce organizować podziemie. Pawłowicz: To się robi skrycie, a nie trąbi w mediach

"M.Środa „schodzi do podziemia”...

Pani Środo,spóźniła się pani o 38 lat.

O „zejściu do podziemia” nie trąbi się zresztą na rynku i mediach, to się skrycie ROBI..

Tylko adres tego „podziemia” niech pani zostawi...

I godziny przyjęć interesantów..." – czytamy we wpisie poseł Pawłowicz.

We wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym Magdalena Środa ogłosiła ostateczny koniec demokracji. Podkreśliła również konieczność zorganizowania instytucji podziemnych.

"Trzeba organizować podziemie: infrastrukturę, wydawnictwa, uniwersytety (nauczanie początkowe też), trzeba zorganizować system adwokatów, którzy będą bezpłatnie wspierać tych, którzy pójdą siedzieć i system mieszkań dla tych którzy się ukrywają; trzeba nauczyć się z powrotem robić i rozrzucać ulotki ("Precz z komuną", "Kaczka orła nie pokona", "Jesień wasza wiosna nasza", "Solidarność zwycięży"), tak by się nie dać złapać (najlepiej z dachów); trzeba zacząć się komunikować poza systemem, wymyślić i wyprodukować jakieś symbole (nowe oporniki?)" – przekonuje publicystka.

