Olszewski: Nie mam większych zastrzeżeń do Morawieckiego, ale nie powinien być jak Gierek

Były szef rządu wypowiedział się dla „Super Expressu”. Stwierdził, że nie ma większych zastrzeżeń do premiera Mateusza Morawieckiego. Poza jednym – zdaniem Jana Olszewskiego Mateusz Morawiecki zbyt wiele uwagi poświęca na jeżdżenie po Polsce.

– To jego osobista inicjatywa. Choć uważam, że nie powinien być jak drugi Edward Gierek. A przy tym takie spotkania go muszą wykańczać. Jak premier wygospodarowuje tyle czasu na jeżdżenie po Polsce przy tak ogromnych obowiązkach jako szefa rządu?! Nie wiem, jaka jest kondycja premiera, ale te ciągłe spotkania z ludźmi, to nadprogramowe jeżdżenie po Polsce odbije się na nim – mówi szef rządu w latach 1991 – 1992.

– Nie wiem, czy premier nie działa powyżej swoich możliwości fizycznych. Zalecałbym umiar. A im więcej takich spotkań, tym większe stwarzanie pretekstu do krytyki dla opozycji (…) Premier działa w bardzo trudnych warunkach i jak dotąd oceniam jego rządy jako „bez katastrofy”. Ale na większą ocenę przyjdzie jeszcze czas – powiedział były premier Jan Olszewski w rozmowie z „Super Expressem”.