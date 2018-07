Jakubiak sprzedał browar znanemu politykowi. "Liberał o mocno lewicowych poglądach dogadał się z nacjonalistą"

Fakt sprzedaży Browaru Tenczynek spółce akcyjnej Manufaktura Piwa, Wódki i Wina Marek Jakubiak potwierdził w rozmowie z serwisem Onet. – Browar dostał skrzydeł, rozwijają się. Bardzo się cieszę, że udało się go uratować i że jest w polskich rękach, na czym bardzo mi zależało. Mam nadzieję, że inne browary, które sprzedają, również pójdą w dobre, polskie ręce – podkreślił poseł Kukiz'15.

"Negocjacje były twarde i długie"

Janusz Palikot skomentował tę transakcję w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Były poseł Platformy Obywatelskiej i założyciel Twojego Ruchu powiedział: "Śmieję się, że liberał o mocno lewicowych poglądach zdołał dogadać się w tej sprawie z nacjonalistą". – Negocjacje były twarde i długie. Ale dogadaliśmy się. Przynajmniej ten fakt dobrze wróży Polsce, żeby to wszystko, co się rozleciało, poskładać do kupy – relacjonował Palikot.

"Z Palikota taki lewicowiec, jak ze mnie nacjonalista"

Do słów tych Marek Jakubiak podchodzi z dystansem. – Z Palikota taki lewicowiec, jak ze mnie nacjonalista – wskazuje ze śmiechem polityk.

Informację o zamiarach dotyczących sprzedaży browarów Marek Jakubiak przekazał w maju. – Dziś poświęcam się polityce, nie mogę już oddawać się biznesowi tak jak wcześniej, tym bardziej że przede mną dwie rozpoczęte inwestycje: budowane od podstaw browary w Darłowie i Biskupcu – tłumaczył poseł Kukiz'15.