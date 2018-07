Poważne kłopoty IMGW. "Może się to skończyć zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Polską"

Jak czytamy w dzisiejszym "DGP", od tego roku zmienił się model finansowania IMGW, co drastycznie zmniejszyło budżet tej jednostki. Zamiast 100 mln zł, dysponuje zaledwie 35 mln. Z ustaleń gazety wynika, iż środki skończyły się już w czerwcu a pomoc jaką IMGW mogło uzyskać dzięki bezzwrotnej dotacji z Urzędu Dozoru Technicznego, nie została udzielona. Dzieje się tak pomimo faktu, iż w tej sprawie w dwóch ministerstwach interweniuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Konsekwencje tej sytuacji mogą być jednak także inne niż brak prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych. Jak informuje "DGP", w Rzeszowie zepsuł się radar też IMGW, co może doprowadzić do paraliżu lotniska w Jasionce. "Na włosku wisi umowa z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, której instytut ma gwarantować osłonę lotnictwa cywilnego. To zaś może się skończyć zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Polską" – wskazuje dziennik.