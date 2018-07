Prof. Dudek: Jedyne, co może te zmiany powstrzymać, to wynik wyborów, który odsunie PiS od władzy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł wczoraj, że sądy UE mogą oceniać ryzyko dla rzetelnego procesu biorąc pod uwagę stan praworządności w Polsce. TSUE stwierdził bowiem, że organ sądowy, do którego zwrócono się o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, musi wstrzymać się od jego wykonania, jeśli uzna, że dana osoba mogłaby zostać narażona na ryzyko naruszenia prawa do niezawisłego procesu.

Do orzeczenia TSUE odniósł się w rozmowie z "Super Expressem" profesor Antoni Dudek. Zdaniem politologa, jest to przede wszystkim "wizerunkowa porażka rządu PiS i jego reformy sądownictwa". – Na pewno to orzeczenie sugeruje, że kolejne sprawy, które będą przed Trybunał trafiały, a w których polski rząd będzie stronę, zakończą się przegraną naszych władz. Nie jest to jednak tylko ich problem, ale także problem Polski jako państwa – wskazał.

Prof. Dudek tłumaczył, że sytuacja ta na pewno odbije się na funduszach europejskich. – Już pierwsze sygnały dotyczące wstępnych projektów nowych ram budżetowych pokazywały, że będziemy płacić konkretną cenę za działania rządu PiS – podkreślił.

Zdaniem rozmówcy "Super Expressu", wczorajsze orzeczenie TSUE nie spowoduje zmiany polityki obozu Prawa i Sprawiedliwości. – Nie sądzę jednak, żeby w obliczu tego orzeczenia rząd PiS się cofnął i zakwestionował zasadniczy kierunek zmian w sądownictwie. Jedyne, co może te zmiany powstrzymać, to wynik wyborów, który odsunie PiS od władzy. Póki partia Jarosława Kaczyńskiego będzie rządzić, bez względu na koszty na arenie międzynarodowej ten kurs będzie realizowany – stwierdził politolog.