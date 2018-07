Ogromne spadki Facebooka. Winne m. in. przepisy RODO

Spadki dotyczą pozagiełdowych notowań koncernu. Jeśli potwierdzą się w czwartek już po otwarciu giełdy, będzie to najgorszy wynik w historii. Poprzedni poważny spadek koncern zanotował w 2012 roku, ale wówczas było to tylko 12 proc. wartości. Facebook zdanie ekspertów traci z dwóch powodów.

Po pierwsze – afera Cambridge Analytica. Brytyjska firma poprzez specjalną aplikację zyskała dostęp do danych, którzy ściągnęli ową aplikację, ale też do danych wszystkich znajomych tych użytkowników. Drugim czynnikiem powodującym spadek jest RODO, czyli nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Jak podaje Reuters zmusiły one Facebook do zmiany reguł prywatności, przez co wielu użytkowników wybiera mniej dochodowe reklamy niespersonalizowane.

Liczba użytkowników Facebooka na świecie rośnie. Jednak przychody w USA, Kanadzie i Europie w drugim kwartale tego roku w porównaniu z rokiem ubiegłym spadły aż o 75 miliardów dolarów. Nie równoważą tego wzrosty na innych rynkach. Facebook to wciąż najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie. Korzysta z niego 1,5 miliarda użytkowników.

