Poznajesz kobietę ze zdjęcia? Szuka jej policja

"Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie prowadzi postępowanie w sprawie kobiety, która przez okres co najmniej 6 miesięcy jeżdżąc po całej Polsce sprzedawała i zastawiała w komisach i lombardach wyroby jubilerskie w postaci łańcuszków oszukując co do metalu z którego wykonane są łańcuszki" – czytamy w komunikacie policji.

Mundurowi informują, że oszustka posługiwała się nie swoim dowodem osobistym. Funkcjonariuszom udało się zdobyć i zabezpieczyć nagranie z monitoringu, na którym widoczny jest jej wizerunek.

Policja prosi, by osoby, które rozpoznają kobietę ze zdjęcia, kontaktowały się z prowadzącym postępowanie st. sierż. Paweł Wilkowski tel. 89 522 48-46, sekretariatem wydziału 89 522 48 20, całodobowym numerem alarmowym 112 lub za pośrednictwem e-maila: prasowy@olsztyn.ol.policja.gov.pl.

