Zjazd na nartach z K2. Bargiel publikuje zachwycający film [wideo]

"W kilku miejscach czułem strach. Gdy zjechałem do obozu czwartego na wysokości ok. 8000 metrów, pogorszyła się pogoda. Była bardzo słaba widoczność. Zatrzymałem się, odpocząłem godzinę. Gdy się poprawiło, postanowiłem dalej zjeżdżać. Do obozu trzeciego, w którym czekał na mnie Janusz Gołąb, droga wiodła po polu śnieżnym, gdzie było olbrzymie zagrożenie lawinowe " – tak w rozmowie z "Przeglądem sportowym" opisywał swoją wspinaczkę Andrzej Bargiel.

Po zdobyciu szczytu zrealizował swój główny plan – jako pierwszy człowiek zjechał na nartach z K2. Można już obejrzeć wideo przedstawiające zjazd.