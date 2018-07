Nowy "performance" Jachiry. Wbija szpilki w kaczkę "za to, że bzykała się z ubekami"

Klaudia Jachira to niedoszła posłanka (do Sejmu startowała z listy Nowoczesnej), która obecnie zajmuje się m. in. kręceniem wideoblogów oraz urządzaniem performensów. To co robi, ma charakter antyrządowy i antyklerykalny. Nowe "dzieło" Jachiry to kolejny wyraz niechęci do PiS-u oraz Jarosława Kaczyńskiego.

"Za to, że nie pozwala orzekać sędziom powyżej 65. roku życia, a sama jest stara i ciągle się wymądrza. Za to, że przespała wprowadzenie stanu wojennego, a teraz zgrywa wielką bohaterkę" – wylicza Klaudia Jachira, wbijając szpilki w gumową kaczkę. Możemy się jedynie domyślać, kogo symbolizuje kaczka.