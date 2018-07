Senat idzie w ślady Sejmu. Ostrzejsze kary za naruszenie porządku

Wobec parlamentarzysty, który dopuści się naruszenia porządku będzie stosowana kara obniżenia uposażenia lub diety, a także utrata prawa do diety. Organem właściwym do ukarania senatora będzie Marszałek Senatu, którego zarządzenia będą podległy zaskarżeniu do Prezydium Senatu.

Zmianą regulaminu Senat zajmie się na aktualnym posiedzeniu.

