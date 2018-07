Szef "Solidarności" ostro o PiS: Tacy sami hipokryci jak PO i PSL

Piotr Duda w rozmowie z portalem Tysol.pl stwierdził, że senatorzy PiS-u okazali społeczeństwu polskiemu brak szacunku. Jego zdaniem PiS odmawia Polakom prawa głosu w najważniejszych dla niego sprawach.

– W tym kontekście politycy Zjednoczonej Prawicy są takimi samymi hipokrytami jak PO i PSL – ocenił Duda.

Szef "Solidarności" podkreślił, że zachowanie senatorów PiS jest bliźniacze do postawy polityków Platformy, gdy ta była u władzy i odmawiała organizacji referendów. – Wtedy politycy PiS z oburzeniem protestowali, a dziś robią to samo co poprzednicy – mówi w rozmowie z portalem Tysol.pl. Duda podkreślił, że demokracja nie może się ograniczać jedynie do wyborów organizowanych co kilka lat, a obywatele powinni mieć prawo udziału w referendach. – Decyzja Senatorów Zjednoczonej Prawicy to złamanie ważnej deklaracji wyborczej i bardzo zły sygnał na przyszłość – podkreślił.

Piotr Duda jako jeden z niewielu jawnie wspierał organizację prezydenckiego referendum. – Apeluję do członków Solidarności, jak i wszystkich obywateli, byśmy zaangażowali się w referendum konsultacyjne. Nie wyobrażam sobie, żeby Senat zablokował tę inicjatywę – mówił jeszcze tydzień temu.