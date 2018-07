Bezmyślne zachowanie kierowców na S7. Zboralski: Mandaty to za mało, to było zagrożenie życia

We wtorek, na obwodnicy południowej Gdańska doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Zginęły dwie osoby, a trzy zostały ciężko ranne. Ofiary śmiertelne to dzieci.

Kierowcy, aby ułatwić przejazd karetkom pogotowia utworzyli tzw. korytarz życia. Niestety znaleźli się też tacy, którzy postanowili wykorzystać wolną przestrzeń do jazdy pod prąd. Policja zapowiedziała, że zostaną oni ukarani mandatem w wysokości 400 zł i pięcioma punktami karnymi.

"Uważam, że mandat to za mało za jazdę pod prąd korytarzem życia. Za to powinno być odebranie uprawnień - bo to jest zagrożenie życia (tych, których jadą ratować)" - napisał na Twitterze Łukasz Zboralski, prosząc jednocześnie policję o opinię w tej sprawie.

Czytaj także:

Straszny wypadek na obwodnicy Gdańska. Nie żyje dwoje dzieci