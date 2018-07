Prezydent podpisał nowelę ustaw sądowych

W dniu 26 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw – czytamy na stronie Prezydent.pl. Nowela została już opublikowana w Dzienniku Ustaw co oznacza, że weszła w życie.



Nowelę Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu, a Senat przyjął – bez poprawek – wczoraj w nocy. Głównym celem przepisów jest przyspieszenie wyboru nowego I prezesa Sądu Najwyższego. Przepisy ograniczają możliwości obstrukcji prowadzonych przed KRS postępowań nominacyjnych do SN. W projekcie zaproponowano też, aby Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na I prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów SN. Obecnie, dzieje się to dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska.



To już piąta nowelizacja ustawy. Zmiany wprowadzane przez PiS krytykuje opozycja. Przepisy wywołały także protesty przeciwników zmian w wymiarze sprawiedliwości.