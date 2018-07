Staniszkis: Ludzie popierają PiS, bo czują się zakompleksieni

Socjolog nie ma wątpliwości, że odrzucona przez Senat inicjatywa prezydenta ws. referendum konsultacyjnego to porażka. – Moim zdaniem, to kompromitacja prezydenta. Nie wiem, kto układał pytania, ale one były tak wieloznaczne i rozwlekłe, że każda odpowiedź mogła być interpretowana na wiele sposobów. To był poroniony projekt w sensie jakości – powiedziała Staniszkis w rozmowie z portalem Interia. I dodała: – Myślę, że jest taka różnica osobowości między Jarosławem Kaczyńskim a prezydentem Dudą, że napięcie jest nieuchronne. W PiS-ie jest wielu ludzi, którzy zorientowali się, że forma pytań kompromitowała samą ideę referendum. A poza tym chcieli pokazać Dudzie, gdzie jest jego miejsce.



Czy zdaniem Jadwigi Staniszkis poparcie dla prezydenta będzie spadać? – Poparcie może spadać. Ja nie bardzo rozumiem reakcje społeczne. Ludzie popierają PiS ze względu na uderzenie w elity, bo czują się sfrustrowani i zakompleksieni. Niesłusznie, bo Polska jest krajem, który w historii pokazał, jak jest wartościowy. A po drugie, dla mnie Duda to jest człowiek, który firmuje autorytarną anarchię, jak ja to nazywam. Anarchię, bo państwo, instytucje, prawo, podział władz są niszczone - a on przykłada do tego swoją rękę, a autorytarną, bo w tle leży nadzieja, że się przebuduje społeczeństwo – oceniła socjolog z rozmowie z Interią.