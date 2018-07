Prezes PiS: Prezydent ma rację

"Będziemy wracać do tematu referendum"

Jarosław Kaczyński mówił m. in. o odrzuconym w środę przez Senat wniosku prezydenta ws. zorganizowania referendum konsultacyjnego ws. konstytucji: – Tutaj zdecydował termin, który został uznany dość powszechnie z bardzo trudny. To by utrudniło obchody odzyskania niepodległości w tym momencie kulminacyjnym, w dniach 10-11 listopada.



– Kolejną przesłanką, w naszych przeświadczeniu byłoby to, że bardzo niewielu ludzi skorzystałoby z prawa głosu, co później byłoby wykorzystane przecie prezydentowi i może przeciw Prawu i Sprawiedliwości. Sama idea jest bardzo słuszna, tylko jest kwestia tego momentu. Będziemy do tego wracać. Czy w tej kadencji parlamentarnej, czy przyszłej – trudno mi teraz powiedzieć. To jest bardzo ważna idea, ważny pomysł i my podchodzimy do tego z szacunkiem. Tak jak do samego pana prezydenta – zaznaczył prezes PiS. Jarosław Kaczyński wskazał, że prezydent ma rację, ponieważ nowa konstytucja jest potrzebna.

Na pytanie o to, czy aktualna jest zapowiedź, że Andrzej Duda będzie kandydatem PiS na prezydenta w 2020 r., odpowiedział: – Oczywiście, to jest całkowicie aktualne.

Reforma sądownictwa? Kaczyński: Jest wiele nowych pomysłów

– Reforma sądownictwa usprawni działanie sądów, choć to będzie proces trwający jakiś czas. Jest wiele nowych pomysłów, by to usprawnienie następowało – powiedział na antenie TVP Info szef PiS. – Sądy były – są w dalszym ciągu, bo ta reforma nie została jeszcze zakończona, jeszcze nie przyniosła tych proobywatelskich efektów – postrzegane w sposób dalece negatywny, który nie powinien mieć miejsca, bo sądy powinny być tą instytucją, która służy obywatelom, służby sprawiedliwości i która wobec tego jest postrzegana w sposób pozytywny – wskazał polityk.

Kaczyński zapewnił: – Reforma wymiaru sprawiedliwości, jeżeli zostanie doprowadzona do końca, usprawni działanie sądów, choć to będzie proces trwający jakiś czas (...) PiS dąży do tego, żeby sądy nie były upolitycznione tylko, żeby były obiektywne.

Spór Polska-Izrael zakończony sukcesem

Co o relacjach polsko-izraelskich w kontekście nowelizacji ustawy o IPN sądzi prezes PiS? – W wyniku sporu polsko-izraelskiego uzyskaliśmy coś bardzo poważnego za umiarkowaną cenę; oświadczenie polsko-izraelskie mówi prawdę o tym jak było i to ważny fakt – zaznaczył w programie "Gość Wiadomości".

– Proszę spojrzeć już nie na ostatnie miesiące, lata, tylko na ostatnie dziesięciolecia – od dziesięcioleci już trwa proces przypisywania Polsce współodpowiedzialności za Holokaust. Co przez ten czas udało się zrobić polskiej stronie? Powiem uczciwie – nic. Dopiero teraz uzyskaliśmy oświadczenie polsko-izraelskie, które mówi po prostu prawdę o tym, jak było i to jest bardzo ważny fakt – mówił szef partii rządzącej.

Będą zmiany w rządzie?

– Uważam, że takich zmian nie powinno być, nie ma przesłanek do żadnych zmian, chyba żeby się coś nadzwyczajnego zdarzyło – powiedział prezes PiS zapytany, czy można się spodziewać zmian personalnych prze przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.