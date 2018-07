Warszawa: Radny z PO przechodzi do PiS. Poparł Jakiego

Podczas konferencji prasowej Czuma mówił o "obrzydliwym pasożytowaniu na mieniu miejskim", "okradaniu miasta" i przejmowaniu nieruchomości "przy pomocy różnych sztuczek prawnych przez grupy mafijne".

Radny zaznaczył, że dzieje się to przy bierności władz miasta. – Nie wierzyłem, że można ukraść kamienice, jak się okazało, jest to możliwe – podkreślił. Czuma oświadczył, że bardzo ceni "sobie obecne zasługi Patryka Jakiego na rzecz miasta" i zachęca do głosowania na niego w wyborach samorządowych.

Z kolei Jaki, kandydat PiS na prezydenta Warszawy i szef komisji weryfikacyjnej, zapowiedział, że będą kolejne transfery z Platformy Obywatelskiej "do obozu, który chce walczyć o uczciwą Warszawę".

Jak informuje serwis 300Polityka, Krzysztof Czuma jest synem byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Andrzeja Czumy.

