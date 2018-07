Skąd Kaczyński wie o kolejnych zarzutach dla Gawłowskiego? Dziennikarz zapytał wiceministra sprawiedliwości

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oświadczył wczoraj na antenie TVP Info, że poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski usłyszy za chwilę kolejne zarzuty. O to, skąd polityk ten ma taką wiedzę pytany był dziś w programie "Tłit" Wirtualnej Polski pytany był wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Kiedy prowadzący program Marek Kacprzak zadał to pytanie, w studiu przez chwilę nastała cisza. Po namyśle Marcin Warchoł wytłumaczył, że całokształt podawanych przez media informacji w tej sprawie, może stwarzać tego rodzaju przypuszczenia. – To nie pewność, że będą zarzuty, to przypuszczenie, które można sformułować na podstawie doniesień – dodał.