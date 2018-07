"666" kursuje na Hel. Fronda domaga się interwencji

Autobus linii 666 kursuje przez Hel, Juratę, Jastarnię, Kuźnicy, Chałupy, Władysławowo, Rozewie i Jastrzębią Górę. Numer "666" i nazwa Hel wywołują oczywiste skojarzenia. Temat nie jest nowy, ale dziennikarze Frondy ponownie apelują do PKS Gdynia o zmianę numeru linii.

W artykule "Szatańska głupota na Helu. Czyli o 'niewinnym' autobusie" czytamy m.in: "nie, sam autobus linii 666 jadący na Hel nikogo do piekła nie wpędzi. Wywołuje jednak niepoważne uśmieszki. Jest niewielką kroplą, która w połączeniu z dziesiątkami czy setkami innych obecnych w przestrzeni publicznej elementów satanistycznych (by wymienić jedynie Halloween, czy wskazać na filmy, gry komputerowe, muzykę, odzież z wizerunkami diabłów itp.) sprawia, że grozę śmierci duszy i oddzielenia od miłości Boga traktuje się mniej serio".

Przedstawiciele PKS Gdynia tłumaczą, że kilkanaście lat temu zmienili polski model nazywania swoich linii na europejski, tj. z numerami. – Wszystkie numery linii autobusowych, które organizuje spółka PKS Gdynia, składają się z trzech cyfr, rozpoczynając się od cyfry 6. Trasy w powiecie puckim mają numery od 650 do 669. Jasne było, że któraś z nich musi jechać do Helu. Linia z Dębek do Helu kursuje przez dwa miesiące w roku (w wakacje) i nie jest odbierana przez pasażerów negatywnie – wyjaśnił Bartosz Milczarczyk ze spółki PKS Gdynia.