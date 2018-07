Spędzasz wczasy w Zachodniopomorskiem? Uważaj! Jedna trzecia lodów skażona bakteriami

Jak podaje RMF sanepid odkrył w lodach enterobakterie – groźne dla osób z obniżoną odpornością i chorobami układu pokarmowego. Spożycie skażonych lodów może skończyć się silnym bólem brzucha, biegunką i innymi dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi.

Najwięcej zastrzeżeń dotyczy lodów z automatu. Według RMF, przyczyną skażenia lodów jest niedokładne mycie urządzeń do produkcji i przechowywania lodów.

Sanepid stwierdził też inne nieprawidłowości, choć jest ich znacznie mniej – to między innymi trzymanie wafli do lodów na podłodze, przeterminowane polewy do lodów itd.

Skażone lody to niejedyny problem czekający na turystów spędzających czas nad Bałtykiem. Nad niemal całym wybrzeżem co i rusz ogłaszany jest zakaz kąpieli. Powodem są sinice. Bakterie te mogą powodować silną reakcję skórną po samym wejściu do wody, bądź ciężkie zatrucie w przypadku napicia się skażonej wody. Zakwit sinic ma też jedną pozytywną stronę – świadczy o dobrej pogodzie, sinice pojawiają się wtedy, gdy panują wysokie temperatury.