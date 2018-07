To już dzisiaj. Wyjątkowe zaćmienie Księżyca

Całkowite zaćmienie rozpocznie się około 21.30 i potrwa aż godzinę i 42 minuty i 57 sekund. Zjawisko będzie można najlepiej zaobserwować w Polsce południowo-wschodniej. Eksperci radzą, aby do oglądania wybrać miejsce oddalone od oświetlonych, wysokich budynków.

Całe wydarzenie rozpocznie się, kiedy wzejdzie Księżyc około godziny 20.30. To wtedy nasz naturalny satelita zacznie się "zaciemniać", aby jednak zaobserwować finałową sekwencję z pełnym przysłonięciem srebrnego globu, trzeba będzie poczekać aż do 21.30. Księżyc ma ponadto dzisiaj zabarwić się na czerwono.

Polska oczarowana zaćmieniem

Na to niezwykłe wydarzenie skrzykują się ludzie z całej Polski. Wspólne oglądanie zaćmienia organizuje m.in. warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Na to ogłoszenie odpowiedziało już ponad 12 tysięcy osób. Podobne imprezy odbywają się we wszystkich największych miastach Polski.

Co ciekawe, zaćmienie Księżyca nie będzie jedynym ciekawym zjawiskiem astronomicznym tej nocy. Również dzisiaj na niebie ma ukazać się Mars. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, mówi w rozmowie z portalem onet, że będą to najlepsze warunki do obserwacji czerwonej planety w tym roku.