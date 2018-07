Pakiet demokratyczny? Karczewski: Trzeba jednak odwrócić ten proces

Marszałek Senatu na briefingu odniósł się m.in. do nowelizacji ordynacji do Parlamentu Europejskiego i krytycznej analizie Biura Legislacyjnego Senatu. – Nie zgadzam się z tą opinią, którą otrzymaliśmy z Biura Legislacyjnego. Są inne wyliczenia, które bardzo wyraźnie pokazują, że na podstawie tych przepisów, które już przyjęliśmy, te ugrupowania, które według tej opinii nie osiągnęłyby progu, wprowadziłyby również swoich reprezentantów do PE – mówił.

Karczewski ocenił, że nowelizacja ordynacji jest bardziej sprawiedliwa dla mieszkańców danych regionów. – Nie ma tych wędrujących mandatów. W każdym okręgu są minimum trzy mandaty. Uważam, że to rozwiązanie jest bardziej proobywatelskie i zwiększa szanse na to, że jak się dobrze zagłosuje, to będę jednak miał ten głos pełny i będę miał satysfakcję, że ta osoba, na którą zagłosuję, będzie w europarlamencie. Ta zmiana pozwala na bardziej demokratyczne, w sensie poszczególnych okręgów wyborczych, głosowanie na kandydata – powiedział.

Karczewski skrytykował też senatorów opozycji. – Nie mogę zrozumieć tej hipokryzji, gdy po 10 godzinach męczącej debaty wychodzą senatorowie i mówią, że ograniczaliśmy im swobodę wypowiedzi. Powtarzali po wielokroć te same argumenty, tylko po to, by były potem cytowane przez media. Ile razy można słuchać tych samych pytań, tych samych argumentów? Chodzi o to, by debata była merytoryczna – podkreślił.

Dziś Senat dokonał zmian w swoim regulaminie m.in. poszerzył katalog zachowań, za które marszałek Senatu może ukarać senatorów obniżeniem uposażenia bądź diety lub utratą prawa do otrzymywania diety. – Powiem to, choć pewnie będziecie to cytować, ale powiem. My myśleliśmy o pakiecie demokratycznym, ale z tą opozycją, która jest totalną opozycją, która kwestionuje wszystko, wszystko co robimy, i to w sposób taki, który przekracza pewne granice, trzeba jednak odwrócić ten proces – powiedział.