Senator PO nie straci immunitetu. Jednomyślność podczas głosowania

Wniosek o uchylenie immunitetu senatorowi PO, to element sprawy, w której Sieć Obywatelska Watchdog chce, by liderzy PiS i PO stanęli przed sądem za odmowę dostępu do informacji o wydatkach na kampanię wyborczą Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego z 2015 r.

W maju 2015 r., w trakcie kampanii wyborczej, Sieć Watchdog złożyła wnioski o udostępnienie informacji dotyczących m.in. umów i wydatków komitetów wyborczych Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego. Stowarzyszenie twierdzi, że informacje te nie zostały jednak przekazane. W związku z tym, Watchdog złożyła w czerwcu 2016 roku w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, które zostało następnie dwukrotnie umorzone.

Jesienią 2017 roku Sieć Obywatelska skierowała do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów subsydiarny akt oskarżenia przeciwko m.in. senatorowi Rybickiemu, który był pełnomocnikiem komitetu wyborczego Komorowskiego.

Dziś w Senacie odbyło się w tej sprawie głosowanie. Nikt nie głosował za uchyleniem immunitetu Rybickiemu. 88 senatorów było przeciw, a jeden senator wstrzymał się od głosu.