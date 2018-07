Nie tylko Facebook. Akcje Twittera lecą na łeb na szyję

W drugim kwartale 2018 roku Twitter miał aż o milion użytkowników mniej (ich liczba wyniosła 335 milionów). Co więcej, sam Twitter zapowiada dalszy spadek liczby użytkowników – w trzecim kwartale 2018 roku. wywołało to niepokój inwestorów, którzy liczyli na wzrost liczby użytkowników do 337,5 miliona.

Natomiast dane finansowe spółki nie są najgorsze. Jak podaje Business Insider Polska w drugim kwartale 2018 roku spółka zanotowała przychody w wysokości 711 milionów dolarów, podczas gdy zakładany konsensus wynosił 697 milionów. W czwartek pojawiły się informacje o poważnych problemach innego giganta, Facebooka.

Koncern Marca Zuckerberga w drugim kwartale tego roku stracił na wartości 120 miliardów dolarów, czyli 20 procent. Jak podał Reuters, to efekt RODO – a więc nowych przepisów o ochronie danych i afery z Cambridge Analytica.

Kolosalne spadki koncern Marka Zuckerberga notuje w Europie i Ameryce Północnej. Na innych rynkach Facebook zyskuje, ale nie na tyle, by wyrównać straty. Straty z RODO wynikają z faktu, że wymusiły na Facebooku zmianę polityki prywatności, przez co coraz więcej użytkowników wybiera mniej dochodowe reklamy niespersonalizowane.

