Morawiecki: Nawet 5 mld zł oszczędności dla przedsiębiorców

– Te działania, które już wprowadziliśmy, w konstytucji dla biznesu, stu zmianach dla firm, obniżce podatku CIT, obniżce ZUS (...), one wszystkie pozwalają zostawić w kieszeniach przedsiębiorców ponad 5 miliardów złotych rocznie i zaoszczędzić w raportach ponad sto godzin rocznie –wskazał szef rządu podczas spotkania z rzemieślnikami w Poznaniu.



Wprowadzenie obniżonych i proporcjonalnych do przychodu składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy uzyskują przeciętne miesięczne przychody nieprzekraczające 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5250 zł) – to założenie przepisów o "Małym ZUS-ie", które w piątek przyjął Senat.



Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył: – Nasza obietnica, którą wypełniamy również w tym świecie przedsiębiorców, w świecie biznesu, to jest państwo silne i sprawne, sprawcze wobec silniejszych i większych, i bardziej wyrozumiałe, bardziej przyjazne dla małych. Właśnie dlatego CIT dla małych ma być 9 procent, a dla dużych nie zero, jak było do niedawna, tylko mają płacić 19 procent.

