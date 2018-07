Wielu chętnych na sędziów Sądu Najwyższego

W poniedziałek upływa termin składania kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. Z informacji, do których dotarła "Rzeczpospolita" wynika, że chęć objęcia funkcji zgłosiły już 133 osoby.

"Rzeczpospolita" wskazuje, że oznacza to, iż w ciągu ostatnich kilku dni zgłosiło się aż 97 kandydatów, bowiem w poprzedni piątek w KRS było zaledwie 36 zgłoszeń.



Wśród chętnych do objęcia funkcji, są m. in. prokuratorzy, sędziowie wszystkich szczebli oraz przedstawiciele innych zawodów prawniczych. Kandydaturami i ich zaopiniowanie KRS zajmie się na pierwszym posiedzeniu o wakacjach. Jest ono planowane około połowy września.