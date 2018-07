Tajna instrukcja PiS. Zobacz, co mają mówić o prezydencie

W środę Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum ws. zmian w konstytucji. Andrzej Duda chciał, aby referendum odbyło się w dniach 10-11 listopada 2018 r. Za głosowało tylko 10 senatorów, przeciw było 30, a 52 się wstrzymało od głosu.

Po upokorzeniu prezydenta przez środowisko z którego się wywodzi, Prawo i Sprawiedliwość musiało przyjąć jakąś retorykę. "Super Express" twierdzi, iż dotarł do tajnej wewnętrznej instrukcji Prawa i Sprawiedliwości na ten temat. „Sprawa referendum jest ważna, a konstytucja wymaga zmiany. Trzeba wspólnie działać z prezydentem w tej kwestii. Dyskusja na temat zmian w konstytucji trwa. Na pewno głos i stanowisko prezydenta jest ważnym elementem i jeśli uda się doprowadzić do tego, że ta konstytucja będzie zmieniona, to będzie to nasz wspólny sukces, PiS i prezydenta" – cytuje tabloidowi fragment instrukcji jeden z polityków PiS.

Jako zastosowanie jej w praktyce, "SE" podaje słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, które padły w czwartek na antenie TVP Info. – Sam pomysł, sama idea pana prezydenta jest z całą pewnością słuszna, trzeba o tym rozmawiać. Podchodzimy do tego z wielkim szacunkiem, tak jak z wielkim szacunkiem podchodzimy do pana prezydenta – mówił były premier.